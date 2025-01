Partidă de trei seturi pentru Jaqueline Cristian, în turul trei la Australian Open! Cum s-a terminat disputa cu Eva Lys

Jaqueline Cristian, locul 82 WTA, a înfruntat-o sâmbătă pe Eva Lys (Germania, 28 WTA), în turul trei al probei de simplu feminin de la Australian Open.

Jaqueline a câștigat primul set cu 6-4, dar le-a pierdut pe următoarele două. A fost 4-6, 6-3, 6-3 pentru Eva Lys, jucătoare care se califică în optimile de finală de la Australian Open.

Eva Lys a fost eliminată în calificări, dar a ajuns pe tabloul principal din postura de lucky loser, după retragerea Annei Kalinskaya.

Cristian va juca sâmbătă şi la dublu. Perechea Jaqueline Cristian/Camilla Rosatello (România/Italia) va evolua împotriva echipei Leylah Fernandez/Nadiia Kichenok (Canada/Ucraina), cap de serie 16, în turul doi la dublu feminin, în al patrulea meci de pe terenul 13, nu înainte de ora 06.30.

De asemenea în turul doi la dublu feminin, perechea Gabriela Ruse/Marta Kostiuk (România/Ucraina) va înfrunta echipa Elie Mertens/Ellen Perez (Belgia/Australia), cap de serie 6, pe 1573 Arena, nu înainte de ora 04.00.

Eva Lys - the first women's singles lucky loser to reach the fourth round at #AusOpen since the event moved to Melbourne Park in 1988 🤯

The dream continues for the German, winning 4-6 6-3 6-3 😍 #AO2025 pic.twitter.com/RZ2BAFoKDj