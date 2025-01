Cum a apărut Jelena Ostapenko la Australian Open. "Diva tenisului" a pierdut încă din primul tur

Jelena Ostapenko, numărul 22 WTA, a 16-a favorită a turneului de la Australian Open, a pierdut meciul din primul tur.

Jucătoarea letonă a fost învinsă de Belinda Bencic, jucătoarea elvețiană clasată pe locul 421 mondial acum, revenită anul trecut după nașterea copilului.

Ostapenko a salvat cinci mingi de meci, dar a clacat în cele din urmă, 6-3, 7-6 pentru Bencic.

Jelena Ostapenko nu a avut niciodată o siluetă perfectă, dar acum a venit cu multe kilograme în plus după perioada sărbătorilor, lucru remarcat de toată lumea.

"Această divă", au scris cei de la The Tennis Letter.

