"Las asta aici pentru cei care se dau experți" Djokovic îi desființează pe cei care l-au acuzat că simulează

Novak Djokovic le-a dat replica celor care l-au acuzat că a simulat accidentarea, publicând dovada medicală.

Campionul sârb Novak Djokovic a fost nevoit să abandoneze semifinala de la Australian Open împotriva lui Alexander Zverev din cauza unei accidentări la coapsă.

Novak Djokovic a fost fluierat de o parte a publicului din Rod Laver Arena, după ce sârbul a fost nevoit să se retragă din cauza accidentării. El pierduse primul set cu scorul de 7-6 (7-5) în fața lui Alexander Zverev, în semifinalele Australian Open.

Djokovic s-a accidentat la coapsă în victoria asupra lui Carlos Alcaraz din sferturi și a lipsit de la antrenamente atât miercuri, cât și joi.

În timpul meciului său cu Alcaraz, fostul număr 1 mondial și expert ESPN John McEnroe a comentat despre accidentarea lui Djokovic: „Nu este prima dată când vedem această rutină. Nu vă lăsați înșelați”.

Novak Djokovic le-a răspuns celor care l-au acuzat că simulează, publicând o radiografie a accidentării sale.

"M-am gândit să las asta aici pentru toți experții în accidentările sportivilor", a scris Djokovic pe X.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB