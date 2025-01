Șoc la Australian Open! Djokovic n-a rezistat pe teren în meciul cu Zverev și a ieșit în fluierăturile publicului

Sârbul Novak Djokovic, de 10 ori câștigător al Australian Open, a abandonat în semifinalele turneului, în meciul cu germanul Alexander Zverev.

Alexander Zverev (locul 2 ATP) s-a calificat în finala Australian Open. Germanul a câștigat primul set în meciul cu Novak Djokovic la tie-break, scor 7-6 (7-5).

În acel moment, sârbul, care avea probleme medicale încă de la meciul cu Alcaraz, a decis să abandoneze partida.

Djokovic a fost fluierat de o parte dintre spectatori în momentul în care a ieșit de pe teren.

"În tie-break am văzut că e din ce în ce mai greu pentru el.

Să nu huiduiți un jucător după o astfel de situație. Știu că toată lumea a plătit un bilet ca să vadă un meci lung și spectaculos, dar Novak e genul de jucător care a dat totul în ultimii 20 și ceva de ani. Vă rog să apreciați acest efort", a spus Zverev la final.

Germanul va juca în finală cu învingătorul din meciul Jannik Sinner - Ben Shelton.

Novak Djokovic says goodbye to Rod Laver Arena after retiring from the semifinal against Zverev at Australian Open.

Some of the crowd was booing him.

Novak puts his thumbs up.

