"Am fost insultat, sârbii au fost batjocoriți" Pe cine s-a supărat Djokovic

Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a calificat pentru a 15-a oară în cariera sa în sferturile de finală ale turneului Australian Open, după ce l-a învins în trei seturi, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4), pe cehul Jiri Lehecka, duminică la Melbourne.

Djokovic (37 de ani), care a cucerit de zece ori trofeul la Australian Open, își continuă astfel cursa către cel de-al 25-lea său titlu de Mare Șlem, ceea ce ar reprezenta un nou record pentru tenisul profesionist.

La finalul meciului, Djokovic a refuzat să ofere interviul de pe teren.

Într-un material video publicat pe rețelele sociale, sârbul a explicat de ce a ales să facă acest lucru.

"Vă mulțumesc tuturor pentru suport. Vreau să explic de ce nu am dat interviul pe teren, cum se face de obicei la finalul partidei. În urmă cu câteva zile, un faimos jurnalist sportiv de aici din Australia, care lucrează pentru Channel 9, televiziunea care transmite turneul, a decis să își bată joc de suporterii sârbi și a făcut comentarii insultătoare și ofensatoare la adresa mea. Am sperat că își va cere scuze public, ceea ce nu a făcut, nici el, nici Channel 9. Jim Courier trebuia să îmi ia interviul, am un respect imens pentru el, îmi cer scuze că nu am dat interviul, dar trebuie să îmi susțin decizia până ceva se va face".

A few words about what happened on court. pic.twitter.com/jRof2npiwH — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 19, 2025

