Surpriză mare în primul sfert de finală de la Melbourne: Gauff, eliminată!

Cori Coco Gauff, a treia jucătoarea a lumii, și favorită trei la Australian Open, a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam.

Americanca a pierdut meciul cu Paula Badosa, locul 12 WTA, scor 7-5, 6-4 pentru jucptoarea din Spania, după o oră și 44 de minute,

Badosa s-a calificat pentru prima dată în semifinalele unui turneu de Grand Slam.

Ea va juca în această fază a competiției cu învingătoarea din partida Aryna Sabalenka - Anastasia Pavlyuchenkova, dispută programată de la ora 10.00.

