Surpriză imensă la Australian Open: finalista de anul trecut, trimisă acasă în două seturi!

Finalista de anul trecut de la Australian Open și a cicnea jucătoare a lumii a pierdut în turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Melbourne.

Jucătoarea chineză Qinwen Zheng, locul 5 WTA, a pierdut neașteptat meciul cu Laura Siegemund.

Sportiva germană, clasată pe locul 97 în ierarhia feminină, s-a impus cu 7-6 (3) 6-3, reușind să producă marea surpriză a turneului de până acum.

Qinwen Zheng trecuse în primul tur de Anca Todoni. Anul trecut, ea a jucat finala la Australian Open, fiind învinsă de Aryna Sabalenka.

Laura Siegemund, care se apropie de 37 de ani, a declarat: "Este o jucătoare uimitoare. Este doar una dintre cele mai bune jucătoare în acest moment, dar știu că pot juca bine și am vrut doar să-mi arăt asta și să lupt din greu. Știi, în unele zile pur și simplu ieși pe teren și mingea îți vine pe rachetă".

Laura Siegemund, what have you done 😍👏

The world no. 97 has caused an upset at the John Cain Arena defeating last year's finalist and fifth seed Qinwen in straight sets 7-6 (3) 6-3 🤯@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/Txmr4dylyj