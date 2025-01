Australian Open: ce-a făcut liderul mondial Aryna Sabalenka în primul meci. "Acum au dovada!"

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial şi deţinătoarea trofeului, s-a calificat, duminică, în turul doi la Australian Open, al doilea Grand Slam al anului.

Sabalenka a trecut în runda inaugurală de sportiva americană Sloane Stephens, locul 81 mondial, scor 6-3, 6-2.

Meciul a durat o oră şi 11 minute.

În turul doi, Sabalenka va evolua cu sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 54 mondial.

La finalul meciului, Aryna a dansat pentru fani. "Acum au dovada că sunt cea mai slabă dansatoare", a glumit ea.

