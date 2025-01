Svitolina s-a calificat în sferturi la Australian Open, după o revenire formidabilă. "Contra jucătoarelor din Rusia mor pe teren"

Ucraineanca Elina Svitolina şi americanca Madison Keys se vor întâlni în sferturile de finală ale Australian Open, după ce le-au învins, luni, pe Veronika Kudermetova, respectiv Elena Rîbakina.

Ziua a început perfect pentru Elina Svitolina, care învins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova cu 6-4, 6-1, în ciuda unui start slab, fiind condusă cu 4-1 în primul set. „Am încercat doar să lupt, este singurul lucru pe care îl poţi face atunci când lucrurile nu merg cum vrei tu”, a declarat soţia lui Gaël Monfils, care va încerca şi el să obţină un loc în sferturi împotriva lui Ben Shelton.

Jucătoarea din Ucraina are 7-0 la meciuri directe contra jucătoarelor din Rusia, de la startul războiului. "Nu fac nimic diferit când mă confrunt cu o rusoiacă. Simt că spiritul este diferit. Îmi pun toată energia acolo. Dacă nu voi câștiga, aproape că voi muri pe teren. Asocierile pe care le fac cu acea țară sunt foarte dure și dureroase în inima mea. Deci, bineînțeles, am o motivație în plus".

În sferturi, Svitolina, locul 27 mondial, va evolua cu americanca Madison Keys, locul 18 mondial, după ce aceasta a dispus de Elena Rîbakina (7 WTA), scor 6-3, 1-6, 6-3.

