Agonie și extaz în tenis. Ce s-a întâmplat la ultima minge a meciului Rublev - Rune VIDEO

Danezul Holger Rune, jucătorul antrenat de Patrick Mouratoglou, a suferit o înfrângere dureroasă la Australian Open.

El a avut în mână meciul cu rusul Andrey Rublev: a condus cu 5-2 în setul decisiv, a avut două mingi de meci la scorul de 6-5 și a condus cu 5-0 în tie-break.

De fiecare dată, rusul Rublev a reușit să întoarcă soarta meciului și s-a impus cu 11-9 în super tie-break, scor final, 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11-9).

Ultima minge a meciului a fost una dramatică, Rublev câștigând-o cu ajutorul fileului, fază care a provocat reacții memorabile din partea celor doi jucători.

The agony and ecstasy of sport.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/T0eUJDzEEF