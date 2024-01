Abandon notabil la Australian Open. Semifinalista de anul trecut a jucat cu mămica Wozniacki

Tenismena Magda Linette din Polonia (24 WTA), semifinalistă anul trecut la Australian Open, a părăsit ediția din acest an în primul tur.

Magda Linette a fost nevoită să abandoneze meciul disputat duminică împotriva danezei Caroline Wozniacki (252 WTA), revenită de curând în circuit după ce a născut doi copii.

Afectată de probleme medicale, Linette s-a retras la scorul de 6-2, 2-0 pentru Wozniacki, care în turul secund va evolua cu rusoaica Maria Timofeeva.

Caroline Wozniacki advances as Magda Linette retires due to injury

Always tough to see a player finish a match like this.

But it’s great to see Caro back in Australia, where she won her maiden Slam.

✅1st win at AO since retiring in 2020

A special place for this legend.

🇩🇰❤️ pic.twitter.com/DTeVfDl0rq