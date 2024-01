Clipe dramatice la meciul rusului Medvedev, la Australian Open. Ce i-a spus adversarului la fileu: ”Dacă joci așa...”

Rusul Daniil Medvedev, unul dintre favoriţii Openului Australiei la tenis, a debutat cu dreptul la primul turneu de Mare Şlem al anului, dotat cu premii totale în valoare de 86,5 milioane de dolari australieni.

Medvedev, numărul 3 mondial, a beneficiat de abandonul adversarului său din primul tur, francezul Terence Atmane (144 ATP), la scorul de 5-7, 6-2, 6-4, 1-0, după două ore şi jumătate de joc.

În vârstă de 22 de ani, Atmane a acuzat crampe puternice la un picior, care l-au împiedicat să mai continue partida, prima pe care Medvedev a disputat-o în 2024.

Tenismenul rus, dublu finalist la Australian Open (2021, 2022), îl va înfrunta în turul următor pe finlandezul Emil Ruusuvuori (53 ATP).

”Dacă vei continua să joci așa, cele mai tari turnee sunt ale tale”, i-a transmis Medvedev francezului Atmane (22 de ani) la fileu.

Gutted for Frenchman Terence Atmane, who was playing the match of his life before being overcome with cramps

Medvedev as always a great sport at the net [in French]:

'If you keep playing like that, all the best tournaments are yours' pic.twitter.com/Anybw8TQ8h