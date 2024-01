Ce-a pățit ucraineanca Svitolina la Australian Open: ”Ca și cum m-a împușcat cineva în spate”

Jucătoarea de tenis Elina Svitolina a înfruntat-o pe Linda Noskova, din Cehia, în optimile de finală ale Australian Open.

Linda Noskova o conducea pe Elina Svitolina cu 3-0, în momentul în care jucătoarea din Ucraina a cerut sprijinul medicilor. Ea nu a mai putut continua meciul nici după intervenția doctorului și a ieșit de pe teren în lacrimi.

„Am avut un spasm sau nu știu exact ce este. Mi s-a blocat complet spatele. E o problemă pe care nu am avut-o niciodată până acum, o durere fulgerătoare.

Am avut câteva accidentări la spate înainte, în care am simțit doar oboseală în ziua următoare a meciului, dar acesta a fost într-adevăr de nicăieri. Am simțit ca și cum m-a împușcat cineva în spate”, a explicat Svitolina la final.