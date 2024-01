”Măcel” printre favorite la Australian Open. E pentru prima dată în istorie

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, finalista de anul trecut şi a treia favorită la Australian Open, primul Grand Slam al anului, a fost eliminată joi de rusoaica Ana Blinkova, care s-a impus cu 6-4, 4-6, 7-6 (22-20), la Melbourne, în turul al doilea.

Campioana de la Wimbledon din 2022, învinsă de Arina Sabalenka în finala de anul trecut de la Melbourne, a fost eliminată neaşteptat de Blinkova (25 ani, 57 WTA), după un super tiebreak care a durat peste 30 de minute.

Rîbakina a completat astfel lista marilor favorite de la Australian Open eliminate înainte de turul 3. Astfel, doar trei dintre primele opt jucătoare se mai află în competiție, este vorba despre Iga Swiatek, Arina Sabalenka și Coco Gauff, lucru care se întâmplă pentru prima dată la Melbourne, în Era Open.

Favoritele din Top 8 eliminate sunt Elena Rîbakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova și Maria Sakkari.

3/8 - Only three of the top-8 seeded players have made the Round of 32 in Women’s Singles at the Australian Open: the lowest tally in the Open Era at this event. Surprises.#AusOpen | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider