Meci colosal la Australian Open, de aproape 4 ore. Marele favorit care a fost la un pas de eliminare

Prima zi de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, a consemnat o partidă epică pe tabloul masculin, între rusul Andrei Rublev (5 ATP) și brazilianul Thiago Seyboth Wild (78 ATP).

După aproape 4 ore de joc, Andrei Rublev s-a impus cu 7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (10-6 în super tiebreak), sud-americanul trecând astfel pe lângă o mare surpriză, așa cum a făcut la Roland-Garros 2023, atunci când l-a eliminat pe un alt rus, Daniil Medvedev.

În turul secund, Andrei Rublev va evolua cu învingătorul disputei dintre americanul Eubanks și japonezul Daniel.

What a fight from rublev, this is what medvedev couldn't survived in last year Roland garros. Ace the game out like roddrrik. Ladies and gentlemen Tennis (Australian Open) is backkkkkkk👍💫🤭🔥🔥