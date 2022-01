Meci dramatic la Australian Open în turneul masculin. Cei doi tenismeni au jucat aproape toată noaptea pentru calificare

Jucătorul francez de tenis Adrian Mannarino, locul 69 mondial, a acces, vineri, pentru prima oară în carieră, în optimi la Australian Open. La 33 de ani, Mannarino s-a impus în faţa rusului Aslan Karaţev, locul 15 mondial, scor 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-5, 6-4.

Meciul a durat patru ore şi 38 de minute şi s-a încheiat la ora 02.33 la Melbourne.

În optimi, Mannarino va evolua contra spaniolului Rafael Nadal, locul 5 mondial, aflat pentru a 15-a oară în optimi la primul grand slam al anului.

2:33 a.m., finish line crossed 🏁

It’s a first #AusOpen fourth round for @AdrianMannarino as he surprises No.18 seed Karastev 7-6 (4) 6-7 (4) 7-5 6-4#AO2022 pic.twitter.com/NYSFCQEcLd