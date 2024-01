Moment istoric la Australian Open. Nu s-a mai întâmplat de 25 de ani

la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului care va începe săptămâna viitoare, din cauza unei "microrupturi musculare", la mai puţin de o săptămână după ce a revenit în competiţii după o absenţă de un an din cauza unei accidentări, scrie AFP.

"În acest moment, nu sunt pregătit să joc meciuri de cinci seturi la nivelul maxim care se cere. Mă întorc în Spania pentru a discuta din nou cu echipa medicală, să urmez tratamentul indicat, să mă odihnesc", a spus Nadal pe reţelele de socializare.

Vineri, Nadal, care a avut nevoie de o mică intervenţie medicală în timpul înfrângerii din sferturile de finală de la Brisbane (ATP), a descris după meci o durere musculară în zona unde a avut o accidentare contractată cu un an mai devreme.

Statisticienii au remarcat faptul că ediția 2024 de la Australian Open va fi prima din ultimii 25 de ani în care la start nu se află nici Rafael Nadal, nici Roger Federer, doi dintre cei mai valoroși tenismeni din istorie.

1999 - With Rafael Nadal's withdrawal from this year's Australian Open, this will be the first men's singles main draw at the event without either Nadal or Roger Federer since 1999. Twilight.#AusOpen | @AustralianOpen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/CnFHhNp2Oy