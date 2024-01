S-a prăbușit după victoria carierei, la Australian Open. Cine l-a trimis acasă pe bulgarul Dimitrov

Tenismenul bulgar Grigor Dimitrov (13 ATP) a fost eliminat sâmbătă în turul al treilea la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

După un meci de trei ore, Dimitrov a fost învins de portughezul Nuno Borges (69 ATP), care s-a impus cu 6-7, 6-4, 6-2, 7-6.

Nuno Borges a obținut astfel cel mai bun rezultat al carierei, prăbușindu-se pe teren la finalul partidei cu Dimitrov. În optimi, Borges va evolua cu rusul Daniil Medvedev.

NUNOOOOOO!

🇵🇹 Nuno Borges earns the biggest win of his career, taking out Dimitrov 6-7 (3), 6-4, 6-2, 7-6 (6) to reach the #AusOpen Fourth Round! pic.twitter.com/Qdi9689Qdl