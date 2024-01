A doua semifinală de la Australian Open 2024 a consemnat un meci formidabil între rusul Daniil Medvedev (3 ATP) și neamțul Alexander Zverev (6 ATP).

Daniil Medvedev a revenit pentru a patra oară în cariera sa de la 0-2 la seturi şi a trecut vineri de Alexander Zverev cu 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5), 6-3, ajungând astfel în a treia sa finală la Australian Open.

Medvedev a fost la două puncte distanţă de înfrângere în tie-break-ul setului patru, dar a rămas calm, ajungând în cele din urmă la cel de-al şaselea său meci pentru titlu la un grand slam, după o confruntare de patru ore şi 18 minute.

Campionul de la US Open 2021 va încerca să obţină al doilea său trofeu major, duminică, în finala cu italianul Jannik Sinner.

Cu a 27-a victorie pe Melbourne Park, Medvedev este al 13-lea jucător din Era Open care ajunge în finala Australian Open în trei sau mai multe rânduri, după ce a pierdut în 2021 şi în 2022.

DANIIL MEDVEDEV: THE SURVIVOR 🔥@DaniilMedwed comes from two sets down and wins two tiebreaks to remain alive and defeat Alex Zverev for a spot in the #AusOpen final 🤯@AustralianOpen pic.twitter.com/pSrZQ1pDYX