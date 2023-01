Bucurie enormă pentru gazde la Australian Open. Calificare miraculoasă în finală VIDEO

Cuplul de australieni format din Rinky Hijikata și Jason Kubler le-au adus australienilor o mare bucurie la turneul de Grand Slam de la Melbourne, calificându-se în finala probei de dublu.

Astfel, după ce îns sferturi la Australian Open au trecut de principalii favoriții, Koolhof și Skupsky, Hijikata și Kubler au mai făcut o surpriză, trecând de Marcel Granollers (Spania) și Haracios Zeballos (Argentina), cap de serie 8, cu scorul 6-4, 6-2.

Remarcabil e faptul că Hijikata și Kubler sunt posesorii unui wild-card, amintind astfel de succesul uluitor din 2022 al compatrioților Kyrgios și Kokkinakis, care au beneficiat la rândul lor de o ”invitație” din partea organizatorilor.

În finală, Hijikata și Kubler vor evolua contra dublului format din Hugo Nys (Monaco) și Jan Zielinski (Polonia).

The wildcards have sealed the upset 💪 And what a place to do it! 👏

Rod Laver Arena erupts and so do the Australian pairing 💙

Hijikata and Kubler win it 6-4 6-2. They're off to the final!#AO2023 • #AusOpen pic.twitter.com/BGRvO3bRp0