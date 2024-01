Reacție savuroasă a americancei Gauff, ajunsă pentru prima dată în semifinale la Australian Open VIDEO

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, locul 4 mondial, s-a calificat pentru prima oară în semifinale la Australian Open, după ce a învins-o pe sportiva ucraineană Marta Kostiuk, locul 37 mondial.

Gauff, care a câştigat US Open în 2023, s-a impus cu scorul de 7-6 [6], 6-7 [3], 6-2, în 3 ore şi 9 minute.

În semifinale, ea va evolua cu învingătoarea partidei dintre belarusa Arina Sabalenka, favorită 3, şi sportiva cehă Barbora Krejcikova, cap de serie 9.

La finaul partidei, Gauff a avut o reacție savuroasă, bucurându-se pe teren cu câteva mișcări de dans.

Coco Gauff does a little dance after reaching her first Australian Open SF 😂

pic.twitter.com/erfHpIGHe2