Cum s-a încheiat duelul americanilor din sferturile de la Australian Open

Americanul Tommy Paul (35 ATP) s-a calificat miercuri în semifinale la Australian Open, primul Grand Slam al anului, învingându-l pe compatriotul Ben Shelton (89 ATP).

Tommy Paul s-a impus după un meci echilibrat, scor 7-6 (6), 6-3, 5-7, 6-4, încheiat după trei ore de joc.

În semifinale, Tommy Paul va evolua cu învingătorul partidei Novak Djokovic - Andrei Rublev.

