Curg surprizele la Australian Open. Cine e favorita care s-a retras de pe teren. Era una dintre cele mai în formă jucătoare

Elena Rybakina din Kazahstan (locul 12 mondial și favorită numărul 12) a fost nevoită să abandoneze meciul din turul al doilea la Australian Open contra chinezoaicei Shuai Zhang (74 WTA).

În partida disputată joi la Melbourne, Zhang conducea cu 6-4, 1-0 în momentul în care Rybakina a abandonat disputa, afectată de o problemă medicală.

Elena Rybakina era una dintre cele mai în formă jucătoare de la AO 2022, cu o finală disputată în acest an, la Adelaide (pierdută contra liderului mondial Ashleigh Barty), dar și cu o victorie senzațională, 6-0, 6-1, contra Emmei Răducanu, la Sydney.

Eliminarea Elenei Rybakina vine după ce, tot joi, au ieșit din competiție alte două favorite, Anett Kontaveit (cap de serie 6) și Garbine Muguruza (cap de serie 3).

