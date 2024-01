Rusul Medvedev, după un meci fabulos în sferturi la Australian Open: ”Sunt atât de distrus!”

Tenismenul rus Daniil Medvedev (3 ATP) este al treilea semifinalist de la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Miercuri, în sferturi, Medvedev a trecut de polonezul Hubert Hurkacz (9 ATP), după un meci de 4 ore, scor 7-6, 2-6, 6-3, 5-7, 6-4.

”Sunt atât de distrus!”, a remarcat la final Medvedev, care va juca în semifinale cu învingătorul meciului Alcaraz - Zverev.

În prima semifinală se vor întâlni Novak Djokovic și Jannik Sinner.

Medvedev after beating Hurkacz at Australian Open

McEnroe: “Incredible win. Physically mentally to pull that off. Tell this crowd you you were able to do it.”

Daniil: “I’m so destroyed right now.” 😂 pic.twitter.com/i8tEfIMz28