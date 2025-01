Declarația zilei la Australian Open: ”La 38 de ani, eu sper că încă voi putea merge...fără cârje!”

Americanul Ben Shelton (locul 20 ATP) a beneficiat de abandonul francezulul Gaël Monfils (locul 41), la scorul de 7-6 (3), 6-7 (3), 7-6 (2), 1-0, în optimile de finală de la Australian Open.

La finalul partidei, Ben Shelton (22 de ani) a oferit o declarație memorabilă, lăudându-și adversarul de 38 de ani, care trăiește o a doua tinerețe.

„Pentru mine, ce face Gael e una dintre cele mai mari performanțe din toate timpurile. La 38 de ani, eu sper că încă voi putea merge...fără cârje!”, a spus Shelton.

Ben Shelton va evolua în sferturi contra italianului Lorenzo Sonego.

Ben Shelton after Gael Monfils retired from their match at Australian Open:

“For me, Gael has the greatest highlight tape of all time. At 38 years old, I hope I’m still walking without crutches” 😂

Respect. ❤️

