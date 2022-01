Dezamăgire la Australian Open: o fostă campioană la Melbourne a fost eliminată în primul tur!

Nemțoaica Angelique Kerber (34 de ani, cap de serie 16), campioană la Melbourne în 2016, a fost eliminată în primul tur la ediția din acest an Grand Slam-ului Australian Open.

Kerber a produs una dintre surprizele neplăcute din primul tur la AO 2022, fiind eliminată în două seturi, cor 6-4, 6-3, de Kaia Kanepi din Estonia (115 WTA).

Kaia Kanepi va evolua în turul doi cu Marie Bouzkova din Cehia.

🇪🇪 Estonian euphoria 🇪🇪@KanepiKaia knocks out 2016 champion Angelique Kerber to move on to the second round at #AO2022.#AusOpen pic.twitter.com/LnLr98SB7e