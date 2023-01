Dramă în primul sfert de finală masculin la Australian Open. Ce s-a întâmplat în al treilea set

Primul sfert de finală masculin la Australian Open 2023 s-a disputat marți dimineață între americanul Sebastian Korda (31 ATP) și rusul Karen Hacianov (20 ATP).

Meciul s-a încheiat după aproape două ore de joc cu abandonul lui Sebastian Korda, la scorul de 7-6, 6-3, 3-0 pentru Karen Hacianov, tânărul american fiind deranjat de o problemă medicală.

În semifinale, Hacianov se va întâlni cu învingătorul partidei Stefanos Tsitsipas - Jiri Lehecka, programată tot marți.

Sebastian Korda has been forced to retire due to injury.@karenkhachanov advances 7-6 (5) 6-3 3-0 ret.#AusOpen • #AO2023