Ea e marea speranță a tenisului feminin. A câștigat Australian Open la 16 ani! VIDEO

Americanul Bruno Kuzuhara şi croata Petra Marcinko s-au impus, sâmbătă, în probele de simplu juniori, respectiv junioare, de la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

În vârstă de 16 ani, Petra Marcinko, principala favorită, a învins-o pe sportiva belgiană Sofia Costoulas, tot de 16 ani, scor 7-5, 6-1, după un meci de o oră şi 16 minute.

Ținând cont că mai are un an de juniorat, Petra Marcinko poate fi considerată o mare speranță pentru tenisul feminin.

It's a maiden Grand Slam crown for 🇭🇷 Petra Marcinko 👏

She defeats Sofia Costoulas 7-5 6-1 to take the girls' singles title 🏆

