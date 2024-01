Ce supărare le-a pricinuit letona Ostapenko fanilor de la Australian Open

Tenismena Jelena Ostapenko (10 WTA) s-a calificat joi în turul al treilea la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Într-un meci încheiatîn preajma miezului nopții la Melbourne, Ostapenko a învins-o pe una dintre favoritele publicului australian, Ajla Tomljanovic (271 WTA), revenită de curând în circuit după un an 2023 plin de accidentări.

Ostapenko s-a impus cu 6-0, 3-6, 6-4 și va juca în turul următor cu bielorusa Victoria Azarenka.

Ostapenko d. Ajla Tomljanovic 6-0 3-6 6-4

When these 2 play, it’s always worth watching.

A great fight from both.

Watching Jelena battle her way through the Aussie crowd was pure entertainment.

✅7 match win streak

Never a dull moment with Miss Penko.

🇱🇻❤️ pic.twitter.com/2PbdJatPhg