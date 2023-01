S-a jucat prima ”finală” la Australian Open. Cum s-a încheiat duelul fostelor câștigătoare la Melbourne

Cel mai așteptat meci din primul tur al competiției feminine de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, a fost cel dintre Victoria Azarenka (Belarus) și Sofia Kenin (SUA), ambele fiind foste câștigătoare la Melbourne, în 2012 și 2013, respectiv în 2020.

Victoria Azarenka (24 WTA), cap de serie 24, a învins-o pe Sofia Kenin (203 WTA) CU 6-4, 7-6, după un meci care a durat două ore și 5 minute.

În turul al doilea, Azarenka va evolua cu învingătoarea duelului Leolia Jeanjean - Nadia Podoroska.

