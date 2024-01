Ucraineanca Lesia Tsurenko, învinsă cu 6-0, 6-0 la Australian Open de către bielorusa Arina Sabalenka, a transmis un mesaj tulburător pe rețelele sociale, îndreptat în primul rând celor care s-au bucurat de eșecul ei categoric.

"Am observat că înfrângerea mea de ieri a făcut o mulțime de oameni fericiți. Așa că această nouă postare a mea este pentru voi. Vă rog să vă simțiți liberi să-mi transmiteți orice vreți.

Sper că asta o să vă facă fericiți pentru mai mult timp, dar știți, în ajunul Anului Nou, prietenul meu s-a întors din captivitatea rușilor după un an și jumătate. A pierdut 55 de kilograme și a venit cu o infecție la picioare, dar cel mai important este faptul că e în viață.

Deci sper că și voi veți avea motive reale de a fi fericiți în viață, nu doar pentru că a fost învins un oarecare jucător de tenis pe care nu l-ați întâlnit niciodată", a scris Lesia Tsurenko, pe contul ei de X, conform Eurosport.ro.

Real life is not about tennis court… pic.twitter.com/zVtaNHzF2U