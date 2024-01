Încă un gest grosolan făcut de Jelena Ostapenko la Australian Open VIDEO

Letona Jelena Ostapenko are renumele celei mai nesuferite jucătoare de tenis din lume și pare că ține la firma sa.

La meciul cu australianca Alja Tomljenovic, câștigat cu 6-0, 3-6, 6-4 în turul doi la Australian Open, ea a avut o ieșire grosolană la adresa staffului ei.

La scorul de 6-0, 3-5 și 15-40, Jelena Ostapenko le-a cerut pe un ton nervos colaboratorilor să părăsească arena.

A zecea jucătoare a lumii a gesticulat la adresa acestora, invitându-i în afara arenei.

Jelena Ostapenko is letting her box hear it in this match against Ajla Tomljanovic 💀 pic.twitter.com/36rzeyhFM1