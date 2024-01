Gest nesportiv al unei rusoaice la Australian Open. Ce a făcut după eliminare VIDEO

Rusoaica Ana Potapova (23 WTA) a fost eliminată în turul I la Australian Open, pierzând în fața numărului 109 mondial, Kaia Juvan.

Potapova care spera să intre în Top 20 mondial după acest Grand Slam a avut o reacție nervoasă și necontrolată după meci.

Ea a trântind racheta de suprafața de joc până a distrus-o și apoi a lăsat în mijlocul terenului, mergând la vestiare.

Învingătoarea a fost cea care a făcut curat după Potapova, care a primit criticile publicului, acesta admonstând-o pentru atitudinea sa.

Potapova smashed her racquet (one of many) on mp and left it in the middle of the court. thankfully Juvan had the decency afterwards to pick it up and give it to a fan pic.twitter.com/ZjFUDZyy6M