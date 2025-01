Reacție după Djokovic - Alcaraz, meciul turneului la Australian Open: ”Este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o”

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (3 ATP), eliminat în sferturile de finală, marți, la Australian Open de sârbul Novak Djokovic, a regretat, într-o declarație dată după meci, că i-a permis adversarului să revină după ce își adjudecase primul set al partidei, scrie AFP.

'Sincer, am simțit că eu controlez meciul și l-am lăsat să revină. Este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o. Trebuia să continui să presez în setul 2, să atac. El imediat cum s-a simțit mai bine a revenit în meci, a jucat la un cu totul alt nivel, iar în acest context e greu să-i mai faci față. Nu am făcut ce trebuia și regret. Părăsesc însă Australian Open cu capul sus', a spus Alcaraz.

La rândul său, așa cum se știe, Novak Djokovic, a spus că este 'îngrijorat' de accidentarea la coapsa stângă pe care a suferit-o în sferturile de finală, contra spaniolului Carlos Alcaraz.

'Voi fi sincer, sunt îngrijorat', a spus fostul număr unu mondial, la o conferință de presă.

La finalul primului set, Djokovic a cerut un timeout medical și a părăsit terenul pentru câteva minute, aparent cu o accidentare la coapsa stângă.

'În timpul pauzei, medicul mi-a aplicat un bandaj, mi-a dat analgezice. Și-au făcut efectul în 20-30 de minute', a spus Djokovic. 'Va trebui să evaluez situația mâine (miercuri), probabil că voi sări peste antrenamentul de mâine', a adăugat sârbul.

Djokovic (7 ATP, favorit nr. 7) s-a calificat marți în semifinalele Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, după ce l-a eliminat, în sferturi, pe spaniolul Carlos Alcaraz (3 ATP, favorit nr. 3), în patru seturi, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Djokovic (37 de ani), care a cucerit de zece ori trofeul la Australian Open, s-a impus după o partidă de trei ore și 35 de minute, el reușind cinci ași și făcând trei duble greșeli, spaniolul având 10 ași și comițând cinci duble greșeli.

În penultimul act, Djokovic îl va avea ca adversar pe germanul Alexander Zverev (2 ATP, favorit nr. 2) care l-a eliminat tot în patru seturi, 7-6 (7/1), 7-6 (7/0), 2-6, 6-1, pe americanul Tommy Paul (locul 11 ATP).

Jucătorul sârb își continuă astfel cursa către cel de-al 25-lea său titlu de Mare Șlem, ceea ce ar reprezenta un nou record pentru tenisul profesionist.

Cea de-a doua semifinală se va decide după partidele Jannik Sinner (Italia, principal favorit) - Alex De Minaur (Australia, 8 ATP, favorit nr. 8), respectiv Lorenzo Sonego (Italia, 55 ATP) - Ben Shelton (SUA, 20 ATP, favorit nr. 21).

