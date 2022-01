Scene dramatice la Australian Open. Finalistul a avut nevoie de scaun cu rotile VIDEO

Finala de simplu juniori de la Australian Open a fost câștigată sâmbătă de americanul Bruno Kuzuhara, care l-a învins pe cehul Jakub Mensik, acesta din urmă acuzând la finalul întâlnirii puternice crampe musculare.

La capătul unui meci-maraton, de aproape patru ore, Kuzuhara s-a impus cu 7-6 (7), 6-7 (6), 7-5, profitând și de căderea fizică a adversarului său. În ultimul ghem, Mensik n-a mai rezistat crampelor care i-au cuprins întreg corpul și a comis două duble greșeli cu care Kuzuhara a pus mâna pe trofeu.

Finalistul s-a prăbușit la pământ pe Rod Laver Arena și a avut nevoie de îngrijiri medicale, în arenă intrând inclusiv un scun cu rotile cu care tenismenul a fost scos de pe teren, după cum se poate vedea mai jos.

Incredible sportsmanship and incredible scenes 👏

🇺🇸 Bruno Kuzuhara defeats Jakub Mensik 7-6 (4) 6-7 (8) 7-5 and completes a sweep of the #AusOpen boys' singles and doubles titles 🏆

