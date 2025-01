Arina Sabalenka, numărul 1 mondial şi dublă deţinătoare a titlului la Melbourne, a învins-o pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 32 WTA, scor 6-2, 2-6, 6-3, şi s-a calificat în semifinale la Australian Open.

În semifinale, belarusa o va întâlni pe spaniola Paula Badosa, care a învins-o pe Coco Gauff, favorita 3.

La meciul din sferturi a asistat și iubitul jucătoarei din Rusia, Mathias, care a făcut senzație în tribune cu ținuta sa îndrăzneață, o pijama de culoare albă.

De altfel, Mathias este cunoscut în lumea tenisului cu prezența sa extravagantă. El a mai fost văzut purtând pijamale din satin, precum și cămăși îndrăznețe, colorate în stil Hawaii, asortate cu pantaloni de in.

Dacă va câştiga la Melbourne pentru al treilea an consecutiv, Sabalenka o va egala pe elveţianca Martina Hingis, câştigătoare a Australian Open în 1997, 1998 şi 1999.

not pav’s boyfriend came to the match in pajamas 😭😭 pic.twitter.com/FdSihycTFr