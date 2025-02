Mesaje din toată lumea pentru Simona Halep, "una dintre cele mai mari". N-a fost uitată la Paris sau la Melbourne

Simona Halep a declarat, marţi seară, că se retrage din tenis, subliniind că momentan aceasta este decizia ei, deşi niciodată nu poţi şti ce îţi rezervă viaţa.

Simona Halep se retrage din tenisul profesionist la 33 de ani. Sportiva din Constanţa lasă în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.

Imediat după anunțul retragerii au început să curgă mesajele pe rețelele de socializare.

Conturile oficiale ale unor turnee mari au publicat cuvinte măgulitoare la adresa româncei.

"Una dintre cele mai mari din toate timpurile! Felicitări fostului număr 1 mondial, de două ori câștigătoare de Grand Slam și campioana de la Indian Wells în 2015 pentru o carieră incredibilă!", s-a scris pe pagina Indian Wells.

One of the all-time greats 👏 Congratulations to former World No. 1, two-time Grand Slam winner & 2015 Indian Wells champion @Simona_Halep on an incredible career!#TennisParadise pic.twitter.com/H3jHgztw2a — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 4, 2025

"Campioana noastră din 2018, Simona Halep, și-a anunțat retragerea. Îți dorim tot ce e mai bun în următorul capitol al vieții tale, Simona!", a fost mesajul celor de la Roland Garros.

Our 2018 champion, Simona Halep, has announced her retirement. We wish you all the best for the next chapter of your life Simona 🧡 pic.twitter.com/b5TOsEYmS0 — Roland-Garros (@rolandgarros) February 4, 2025

"Mulțumim, Simona Halep. Îți dorim toate cele bune", s-a menționat pe contul Australian Open.

Thank you, @Simona_Halep 🫶 Ads Wishing you all the best in retirement. pic.twitter.com/8HZoRBqVGB — #AusOpen (@AustralianOpen) February 5, 2025

Our 2019 singles champion @Simona_Halep has brought an end to her professional tennis career - we wish her all the best in retirement 🇷🇴🏆 pic.twitter.com/qmYlJotUZb — Wimbledon (@Wimbledon) February 4, 2025

