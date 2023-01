Surpriză colosală la Australian Open. ”Invitații” care i-au eliminat pe principalii favoriți. Se repetă istoria din 2022?

Ziua de miercuri la Australian Open 2023 a consemnat o surpriză uriașă în sferturile de finală ale probei de dublu masculin.

Astfel, principalii favoriți ai competiției, Wesley Koolhof (Olanda) și Neal Skupski (Marea Britanie), au fost eliminați de cuplul de australieni format din Rinky Hijikata și Jason Kubler, care s-au impus cu un categoric 6-3, 6-1.

Remarcabil e faptul că Hijikata și Kubler sunt posesorii unui wild-card, amintind astfel de succesul uluitor din 2022 al compatrioților Kyrgios și Kokkinakis, care au beneficiat la rândul lor de o ”invitație” din partea organizatorilor.

They've done it!

The wildcard, homegrown duo of @rinky_23 and @JasonMKubler have toppled the No.1 pairing of Koolhof/Skupski 6-3 6-1.

They're into a Grand Slam semifinal! Scenes.@wwos• @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/NZ9ReO0XeU