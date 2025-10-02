Austria a expulzat un diplomat al Rusiei, acuzat de spionaj. Colaboratorul lui era un angajat al unei mari companii petroliere, activă și în România

Austria a expulzat un diplomat al Rusiei, acuzat de spionaj. Colaboratorul lui era un angajat al unei mari companii petroliere, activă și în România
Austria a expulzat un diplomat de la Ambasada Rusiei, acuzându-l că avea activități de spionaj asupra companiei petroliere austriece OMV.

Diplomatul rus, care a fost declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei petroliere, apoi le-ar fi transmis la Moscova.

Angajatul de la compania petrolieră ar fi fost supravegheat timp de mai multe luni de către Direcția pentru Protecția Statului și Serviciul de Informații (DSN) din Austria. El ar fi avut inclusiv o întâlnire cu diplomatul de la Ambasada Rusiei - diplomat care, acum, a fost somat să părăsească teritoriul Austriei. Diplomatul ar fi lucrat pentru serviciul de informații intern al Rusiei, FSB.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, declanșat la 24 februarie 2022, mai multe țări occidentale au arestat cetățeni pentru activități de spionaj legate de războiul din Ucraina. Rusia și-a extins activitățile de spionaj în special în interiorul țărilor europene.

