Rusia amenință Austria să nu adere la NATO, în contextul în care țara neutră se gândește să facă pași spre organizația militară

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 28 August 2025, ora 15:46
Sigla NATO FOTO wikipedia.org

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fostul președinte Dmitri Medvedev, a declarat că Rusia a luat măsuri ca răspuns la amenințările militare legate de aderarea Suediei și Finlandei la NATO și că nu va face excepție în cazul în care Austria se va alătura Alianței. Materialul a fost postat rețeaua de socializare VKontakte, informează TASS, relatează Rador Radio România.

După cum a declarat acesta, "cursul militarist al Austriei distruge imaginea acesteia de stat-pacifist, ceea ce reduce considerabil posibilitatea manevrelor politice suverane ale Vienei".

În schimb "sporește semnificativ riscul ca unitățile Bundesheer-ului să devină ținta finală a unei misiuni de zbor a mijloacelor de distrugere prin foc a Forțelor Armate ale Rusiei".

"Măsurile de răspuns la amenințările militare la adresa securității țării noastre au fost luate împotriva Stockholmului și Helsinki după aderarea acestora la NATO.

Nimeni nu va face excepții, nici pentru Austria", a scris vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, comentând discutarea de către Viena a perspectivelor de aderare la NATO.

Beate Meinl-Reisinger, ministra de externe a Austriei, a declarat la finalul lunii iulie pentru publicația germană Welt că ar putea exista o „dezbatere națională” pe marginea aderării țării la NATO, dată fiind provocările legate de securitate cu care se confruntă Europa, scrie The Kyiv Independent.

De la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, atât actualii, cât și foștii oficiali austrieci au început să evalueze public opțiunea unei potențiale aderări a țării la NATO, în ciuda neutralității de lungă durată a Austriei din 1955.

Meinl-Reisinger a afirmat că „neutralitatea nu protejează (Austria)” și a subliniat necesitatea unor capacități de autoapărare mai puternice și a unor parteneriate de securitate mai profunde.

„Sunt foarte deschisă la o dezbatere publică despre viitorul politicii de securitate și apărare a Austriei”, a spus ea. „Deși în prezent nu există majorități în parlament și în rândul populației pentru aderarea la NATO, o astfel de dezbatere poate fi totuși foarte fructuoasă.”

