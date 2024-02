Austria se îndreaptă ca un somnambul către o victorie de extremă-dreaptă. Susținătorii lui Putin se pot întoarce la guvernare

La mitingul anual de Anul Nou al Partidului Libertății din Austria (FPÖ), de extremă dreapta, care a avut loc la 13 ianuarie într-o atmosferă de berărie în landul Styria, în sudul țării, liderul partidului, Herbert Kickl, a fost aclamat triumfător drept "viitorul Volkskanzler" al Austriei - cancelarul poporului.

Nu a fost prima dată când FPÖ a folosit un termen creat de naziști - un termen aplicat pentru prima dată lui Adolf Hitler în 1933.

După ce a urcat pe scenă, Kickl s-a dezlănțuit împotriva Systemkanzler (cancelarul sistemului) și a Systemmedien (presa sistemului), împrumutând ceea ce jurnalistul Ronald Pohl a numit cândva "jargon nazist". El l-a declarat pe cancelarul austriac Karl Nehammer un "om mort care umblă" și a spus că are o "listă" a miniștrilor urmăriți, responsabili de politica Covid-19 a țării. Sub conducerea FPÖ, Austria va deveni o "fortăreață". Nu vom "mai accepta nicio cerere de azil", a declarat liderul micuț și cu ochelari de soare.

"Ungaria este un model pentru mine", a declarat Kickl în fața simpatizanților partidului, pentru a nu exista niciun dubiu cu privire la viziunea FPÖ pentru Austria. Discursul său a fost hiperbolic, vicios și amenințător. A avut energia pregnantă a unui partid care se confruntă cu o rezistență puțin semnificativă în încercarea de a obține victoria în viitoarele alegeri parlamentare din acest an și, odată cu aceasta, o revenire la putere.

Austria se îndreaptă ca un somnambul spre o victorie a extremei drepte, scrie politico.eu.

Ads

La jumătatea lunii noiembrie 2022, FPÖ a depășit pentru prima dată Partidul Social-Democrat din Austria (SPÖ) și a preluat conducerea în sondaje. Iar până în octombrie anul trecut, extrema dreaptă era cotată în mod regulat cu 30% în sondaje. Având în vedere că FPÖ a coborât pe locul al patrulea, cu doar 11 % din sprijinul electoratului în timpul primului val al Covid-19, afectat cum era de scandaluri, scindări și înfrângeri electorale, această revenire a fost mai rapidă decât credea partidul - ca să nu mai vorbim de țară - că este posibil.

FPÖ a beneficiat de un set specific de circumstanțe politice, care i-au permis partidului să construiască o bază puternică de alegători. A început în timpul pandemiei, când partidul s-a opus măsurilor anti-Covid-19, luând o poziție sceptică cu privire la vaccinuri.

Dar asta nu este tot. De atunci, FPÖ i-a adăugat grupului său de sceptici împotriva Covid-19 pe cei care se opun sprijinului european pentru Ucraina în urma invaziei Rusiei, folosind justificarea neutralității austriece pentru a adopta o poziție de facto pro-Rusia. În discursul său de Anul Nou, Kickl s-a angajat să folosească dreptul de veto al Austriei pentru a bloca finanțarea europeană pentru Ucraina, aderarea acesteia la Uniunea Europeană, precum și sancțiunilor „dăunătoare” împotriva Rusiei.

Ads

Ultimul impuls al partidului a venit apoi datorită reapariției migrației ilegale ca problemă politică, precum și a crizelor energetice și inflaționiste ale Europei, generate de războiul Rusia-Ucraina. În 2022, în Austria au fost depuse 112.272 de cereri de azil – mai mult decât la apogeul crizei migrației din 2015. Inflația anuală a atins un vârf de 11,2% în ianuarie 2023 și rămâne peste media zonei euro. Și prețurile gazelor naturale au crescut cu 103% în prima jumătate a anului 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Extrema-dreapta se poate reîntoarce la guvernare

Pentru cei care se opun FPÖ, principala îngrijorare este că aceste condiții economice și politice nu dau semne de îmbunătățire. Economia rămâne lentă. PIB-ul a scăzut cu 0,5% în 2023 și se estimează că va crește doar cu 1% în acest an. Între timp, eforturile guvernului de a atenua inflația prin plăți unice în numerar și prin plafonarea prețurilor la energie pentru gospodării nu au avut succes în rândul alegătorilor.

Ads

Astfel, Partidul Popular Austriac conservator al lui Nehammer (ÖVP) se găsește acum într-o situație proastă dublă. Este împovărat de moștenirea lăsată de mandatul fostului cancelar Sebastian Kurz la conducerea partidului. O serie de acuzații de corupție sunt în prezent în curs de investigare. Dar, în același timp, fără Kurz, partidul a pierdut exact ceea ce i-a adus două victorii electorale succesive. Încercările sale de a imita FPÖ, în special în ceea ce privește imigrația, nu mai funcționează la urnele de vot.

La celălalt capăt al spectrului politic, deși norocul SPÖ pare să se fi stabilizat sub conducerea noului lider Andreas Babler, cifrele din sondaje ale partidului nu sunt mai bune acum decât erau înainte de procesul de organizare a unui concurs de conducere, care s-a încheiat în mod jenant, când a fost anunțat un câștigător greșit din cauza unei numărători greșite.

Mai mult, coaliția de vis a lui Babler – o aliniere de stânga-liberală care implică Verzii austrieci și partidul liberal NEOS – este o fantezie. În plus, blocul de stânga poate fi pe cale să devină și mai divizat datorită Beer Party. La o conferință de presă din 18 ianuarie, liderul său Dominik Wlazny - mai cunoscut sub numele de scenă Marco Pogo - a anunțat intenția partidului său de a intra în alegeri în cazul în care partidul va atrage destui membri noi și sprijin financiar. SPÖ și Verzii au deja un contestator sub forma Partidului Comunist - cu siguranță nu au nevoie de altul.

Ads

Pe scurt, guvernul este nepopular, iar opoziția rămâne fără timp să găsească formula câștigătore. Economia este slabă, iar perspectivele imediate ale țării sunt sumbre. Astfel, Austria se îndreaptă spre o victorie de extremă dreapta în viitoarele alegeri parlamentare. Și dacă ÖVP este de acord să intre în coaliție cu FPÖ – așa cum a făcut-o în 2000 și 2017 – atunci partidul va reveni la putere încă o dată.

În precedentele două alegeri din Austria, un singur eveniment a schimbat radical dinamica fiecărei curse. În 2017, a fost lovitura lui Kurz, care l-a făcut să preia conducerea ÖVP și să arunce în aer coaliția acestuia cu SPÖ. În 2019, a fost afacerea Ibiza, când liderul și vicecancelarul de atunci al FPÖ, Heinz-Christian Strache, a fost surprins pe o casetă video oferind contracte guvernamentale unei femei despre care credea că este ruda unui oligarh rus.

Dacă vrea să evite un rezultat electoral tragic, Austria are acum nevoie disperată de un alt ”deus ex machina”(n. r. de un final fericit, de o întâmplare sau persoană apărută la momentul potrivit), conchide politico.eu.