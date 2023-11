„Fabricat în Austria”? Scandal la Viena după ce s-a aflat că noii bocanci ai soldaților austrieci vin din România

Ministra Apărării Klaudia Tanner (53 de ani) le-a oferit ieri soldaților austrieci noii bocanci de luptă. 35.000 de perechi au fost comandate pentru anii 2023-2025.

Noul model va „crește performanța și pregătirea operațională a Armatei”, a anunțat Tanner. Bocancii ar trebui să facă față în mod optim toate provocările – vara și iarna. Noii bocanci au un aspect complet nou, departe de cei vechi negri. Culoarea bej a fost aleasă pentru a se potrivi cu uniforma, conform publicației austriece Express.

Primele perechi au ajuns deja în picioarele unor militari austrieci, chiar cu ocazia zilei naționale a țării. Autoritățile au spus că încălțămintea este cumpărată de la o firmă din Austria, care s-a ocupat de proiectare.

Manche "Schuh-Experten" kritisieren hier, dass der neue Feldschuh des #Bundesheer in Rumänien produziert wird. Nennen sie bitte eine Firma, die einen Schuh in dieser Anzahl und zu diesem Preis in Österreich produziert hätte?