De la miliardar la deținut. Cum s-a prăbușit imperiul imobiliar al șefului grupului Signa, Rene Benko, condamnat pentru fraudă

Rene Benko, magnatul imobiliar austriac, condamnat la 2 ani de închisoare FOTO captură video YouTube /Der Standard

La doi ani după prăbușirea grupului imobiliar Signa, creat de investitorul austriac Rene Benko, acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru fraudă. La valoarea sa maximă, imperiul imobiliar valora 27 miliarde de dolari și include proprietăți istorice precum clădirea Chrysler din New York și magazinul universal Selfridges de la Londra. Pe 15 octombrie 2025, Beko este primul condamnat în dosarul de fraudă cu daune de aproape 2 miliarde de euro.

În 2023, prăbușirea grupului Signa a dus la schimbarea conducerii băncii private elvețiene Julius Baer Group. Per total, imperiul imobiliar condus de Rene Beko a strâns datorii de peste 15 miliarde de dolari de euro, cele mai multe nereturnate.

Arestat preventiv din ianuarie 2025, Rene Beko a fost condamnat pentru fraudă pentru că a ascuns 660.000 de euro, prin intermediul unei companii controlate indirect și prin propria mamă, chiar înainte de a cere deschiderea procedurii de insolvență personală, scrie Financial Times.

Mai mult, fostul miliardar a ascuns în casa unei rude bani cash în valoare de 120.000 de euro, dar și obiecte de lux de 250.000 de euro, inclusiv ceasuri.

Benko a mai fost condamnat, însă cu suspendare, pentru tentativa de mituire a unui oficial italian în 2012.

În scandalul prăbușirii grupului imobilia Signa, a fost implicat și Sebastian Kurz, fostul cancelar al Austriei. Acesta l-a ajutat pe Rene Benko să obțină un împrumut de 100 de milioane de euro în 2023.

