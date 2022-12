De ce Austria a întors spatele României?

România încasează, în mod nedrept, lovitura după lovitură, șirul umilințelor fiind departe de a se încheia! Să fie adevărat că multinaționalele austriece sunt mai puternice decât guvernul României? Cine conduce România? Umilința adusă țării noastre prin eșecul Schengen rămâne în agenda Europei? Cum se explică faptul că Austria deține circa 4 milioane de hectare de pădure în România? Cum au ajuns austriecii să controleze petrolul României? Ce s-ar întâmpla dacă austriecii ar începe să vorbească despre șpăgile plătite pentru afaceri și comisioanele pentru PETROM? Cine sunt adevărații complici?

În 2021, Austria a înregistrat un profit de 7,3 miliarde de euro, având investiții în România de peste 12 miliarde de euro, OMV-PETROM, Red Bull, BCR-Erste Bank, Holzindustrie Schweighofer, azi HS Timber Productions SRL, Kronospan, Raiffeisen Bank, alături de alte 7.500 de firme cu capital austriac. Cât primește România de la masa celor puternici?

În aceste condiții, cum a fost posibil ca “relațiile bilaterale dintre România și Austria să fie întoarse la 180 grade”, potrivit premierului Nicolae Ciucă? Ce rol a revenit Rusiei în reconfigurarea relațiilor? Să fie adevărat că Rusia nu doarme când este vorba de propriile interese?

Alianțele destabilizează Europa?

Cine a dorit să țină seama de rapoartele serviciilor secrete cu privire la “jocurile de putere” derulate de Rusia? Războiul clasic este înlocuit de războiul economic! Întâmplător să fie faptul ca Wolfgang Schüssel, cancelarul Austriei, a devenit membru în consiliul director al Lukoil, iar Karl Nehammer, șeful guvernului austriac, l-a vizitat la Kremlin pe Vladimir Putin, după începerea războiului în Ucraina?

Ads

Cine controlează Europa? Austria este una dintre puținele țări care nu a încetat niciun moment afacerile derulate cu Rusia.

Analiza de intelligence rămâne un instrument puternic, dar fără puterea de a-i trezi din somn pe cei care ar trebui să poarte răspunderea pentru viitorul nostru! Regretele nu ajută! Interesele Austriei sunt prezente atât în România, dar și în Rusia, nevoia de profit fiind sesizate în repetate rânduri de spionajul extern! Anticiparea riscurilor? Umilințe? Ce am învățat în octombrie 2022, când Parlamentul olandez adoptă o rezoluție prin care stabilea că ar trebui refuzată aderarea României la Schengen? Dar din rușinea adusă României, când reprezentanții noștri au fost împiedicați să ia cuvântul la Consiliul de Securitate al ONU?

Ads

Strategul militar Sunt Tzu oferă adevărate lecții cu privire la folosirea terenului şi a condițiilor meteo în propriu avantaj, utilizarea spionilor, dar şi la realizarea şi păstrarea alianțelor! Câți dintre cei implicați în derularea procedurilor pentru aderarea României la spațiul Schengen sau în războiul din Ucraina au ținut seama de adevăratele interese care susțin, în numele “democrației”, bătălia pentru controlul resurselor? Negocierile împart profitul?

Cu puțin timp în urmă, ministrul român al apărării își prezenta demisia în urma afirmației că “războiul va mai continua, singura șansă a păcii fiind negocierea cu Rusia”! În mod mai mult sau mai puțin explicabil, declarațiile ministrului român au deranjat nu numai Palatul Cotroceni, dar și opoziția care nu a întârziat să aprecieze că încurajarea negocierilor cu Ucraina ”amplifică propagandă rusească și aduce prejudicii parteneriatelor României cu UE și NATO”! Pe cine supără pacea?

Cum a fost și cum va fi răsplătită loialitatea României?

Ads

Eșecul admiterii în Schengen să fie un răspuns? Ce învățăm din psihologia politică? Cu cât se poate vinde o țară? De ce trădătorii primesc iertarea stăpânilor, inclusiv reședințe și cetățenii străine, în timp ce dictatorii sunt executați? Ce învățăm din istoria recentă? “O națiune poate supraviețui în pofidă neghiobilor său chiar a celor ambițioși. Dar nu poate supraviețui trădării din interior!”

În cazul României, metaforic vorbind, cine poate să vândă o țară? Un trădător sau un dictator? Ce se întâmplă, însă, dacă începând de mâine, Vladimir Putin este redefinit de Marile Puteri, din postură de dictator, în cea de lider preocupat de soarta tării sale? Să nu uităm niciodată afirmația premierului englez Winston Churchill: “nu există prietenii şi dușmănii veșnice, ci numai interese veșnice”! Cum poate fi explicat faptul ca Administrația Biden încurajează negocierile pentru pace cu Rusia, chiar dacă președintele Vladimir Putin nu este înlăturat de la putere? Cine se aliniază în fața unui nou calcul strategic pentru putere?

Ads

Blocarea României la granița Schengen rămâne o temă deschisă pentru decidenții politici care au uitat însă, din păcate, de interesele naționale! Se tot vorbește despre demisii de onoare, dar cine mai are onoare?

România încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads