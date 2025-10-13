Le fuge pământul de sub picioare! Ce-au aflat austriecii după eșecul din România

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5.

România a marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

Următoarea partidă a tricolorilor se va disputa pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte, Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.

Austria a mai primit o lovitură, după eșecul din România. Astfel, cu punctele FIFA irosite, austriecii au căzut în urna a treia valorică la tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial, într-o predicție făcută de Football meets Data. Ca urmare, dacă aceasta se va respecta până la finalul preliminariilor, Austria va avea parte de o grupă mai dificilă la CM 2026.

💥 WORLD CUP 2026 UPDATE: 🇦🇹 Austria's defeat cost them -15.7 pts❗️ and now they dropped to Pot 3! 🇦🇺 Australia now climbed to Pot 2 instead! 🔥 Crazy fight for Pot 2 with 4 teams in it, each separated by only 1 point between them❗️: 1590 🇰🇷 South Korea 1589 🇪🇨 Ecuador 1588… pic.twitter.com/p8Aa8HhMfG — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

Ads