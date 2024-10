Parlamentul austriac va fi condus de un extremist de dreapta. Cine este Walter Rosenkranz VIDEO

Parlamentul austriac a ales joi, 24 octombrie, pentru prima oară, un reprezentant al extremei drepte în funcția de conducere. Acesta este Walter Rosenkranz și are 62 de ani. Rosenkranz a fost criticat de comunitatea evreiască, care îl consideră o persoană ce "aduce omagiu criminalilor naziști", relatează AFP.

Walter Rosenkranz a primit 100 dintre cele 162 de voturi exprimate, a anunţat preşedintele Wolfgang Sobotka după scrutin.

BREAKING: Walter Rosenkranz from the far-right Freedom Party has been elected first President of the Austrian parliament. pic.twitter.com/yawh0XDXTd