Un președinte refuză să participe la un summit internațional din cauza prețurilor mari la hoteluri. „Aceste cheltuieli nu pot fi acoperite în cadrul bugetar strict al preşedinţiei”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 07 August 2025, ora 14:09
1613 citiri
Belem, Brazilia FOTO Wikipedia

Preşedintele ecologist austriac Alexander Van der Bellen declară joi AFP că nu va participa la summitul de mediu COP30 în Brazilia, prevăzută în noiembrie, din cauza ”costurilor excepţional de mari din acest an”.

”Aceste cheltuieli nu pot fi acoperite în cadrul bugetar strict al preşedinţiei” Austriei, declară şeful statului austriac într-un comunicat, în urma unei inflaţii a preţurilor în oraşul amazonian Belem.

Austria aplică în prezent o politică de austeritate care afectează toate instituţiile, din cauza unui deficit public considerat excesiv de către Uniunea Europeană (UE), din care face parte.

”Consolidarea noastră bugetară cere tăieri financiare şi o disciplină” împărtăşită, adaugă preşedintele austriac, subliniind importanţa COP şi urând ”tot succesul posibil” Braziliei.

La începutul lui iulie, el declara că ”ezită să meargă” la Belem şi ironiza că ar putea fi acuzat că ”a trebuit să doarmă afară”, ”dacă infrastructurile sunt insuficiente”.

Săptămâna trecută, ţara gazdă a COP a exclus să schimbe locul reuniunii, după ce unii dintre participanţi şi-au exprimat nemulţumirea faţă de preţul cazării.

1.000 de dolari pe noapte

Belem are 1,3 milioane de locuitori, iar ofertele hoteliere pot depăşi 1.000 de dolari pe noapte.

COP30 a denunţat ”abuzuri” în acest sector.

Însă preşedintele COP30 André Correa do Lago a răspuns că ”cei care se fac auziţi sunt ţări care fac parte din grupurile insulelor mici, relativ mai puţin dezvoltate sau africane”.

În pofida faptului că afișează un deficit, Austria se află între ţările bogate ale lumii, un stat european cu 9,2 milioane de locuitori, unul dintre puţinele care au ales un ecologist.

O nouă reuniune a organizatorilor COP este prevăzută luni, în vederea continuării unui dialog cu privire la probleme precum cazarea.

Brazilia se aşteaptă să primească 50.000 de persoane la acest summit şi anunţă că a identificat locuri de cazare pentru 53.000 de persoane la Belem.

