Resursele energetice, elemente de presiune pentru interese economice – la extinderea Schengen

Țara noastră are multe lipsuri, multe de recuperat în infrastructură, în lucrări funciare, de mediu, dar are și mari avantaje. Față de alte țări din zona noastră, e bogată în resurse, gaz petrol, cărbune, metale prețioase, sare și multe altele. Asta a făcut ca, înainte de intrarea în UE, să vină o grămadă de pețitori, cu pretenții, care mai de care, mai “avantajoase”, în schimbul susținerii intrării în UE. Mai marii zilei, la unele au cedat -vezi Petrom- la altele, nu s-au lăsat – vezi Roșia Montană, deși aici e greu de spus, dacă s-au opus sau nu s-au înțeles pe uzufructul operațiunii.

Toate aceste înțelegeri s-au făcut de politicienii aflați în structurile de decizie din vremea respectivă, cu știința și cu aprobarea, poate, a celor două palate – Victoriei și Cotroceni.

E o inițiativă a postului Realitatea TV, în care se cere desecretizarea contractului de privatizare cu Petrom, care e salutară, după părerea mea, atunci putând să vedem cauzele tratamentului nerespectos, să nu zic altfel, permis de cancelarul austriac, fost ministru de interne, care a fost, cel puțin, în temă cu motivele demisiei fostului președinte OVP, din funcția de cancelar, și apoi și din cea de președinte al partidului, deci e un funcționar hârșâit de subteranele negocierilor cu miză mare și al tacticilor de presiune, demne de formațiuni extremiste, nu de membri ai UE, respectabili.

Subscriu și eu la inițiativa asta. Nu știu ce succes va avea, pentru că, presupunând că se aprobă de către autoritatea competentă această desecretizare, mai trebuie cerut acordul și partenerului de contract, fără acesta, clauzele secrete care ne-ar interesa, neputând fi publice.

“E nasol pentru România” -zic unii, declara dl. Daniel Funeriu. Fals. Din contră, abia acum România are toate instrumentele pentru a face exact ce vrea, la nivelul UE. „Noi tocmai am învățat de la prietenii din Austria că în acest club select, Uniunea Europeană, interesul național primează, așa că...”- tot dl. Funeriu a exprimat o opinie.

Boicotarea comerțului local sau tranzacțiilor din bănci cu participare austriacă, nu sunt soluții de presiune eficiente, în cazul Austriei. Poate refuzul membrilor numiți de partea română, de a mai exporta finanțe către Viena, ar fi remarcabil şi ar crea o stare inconfortabilă austriecilor.

Petrolul, gazele, curentul, băncile, domeniul forestier, asigurările - sunt multe de luat în considerare, dar cu o analiză serioasă, detaliată, a tuturor contractelor de asociere/privatizare cu parteneri austrieci, cu OUG dată imediat, că, până la clarificarea tuturor aspectelor, privind legalitatea și achitarea obligațiilor părții austriece din contractele semnate, nici un transfer de bani nu este permis în afara țării, fără aprobarea unei autorități române specializată, nominalizată de Ministerul de Finanțe, nici o operațiune de export nu va mai fi operată până la clarificarea stadiului de îndeplinire a obligațiilor contractuale. Poate acum aflăm şi noi cum era în august, anul acesta, nivelul rezervelor de gaze austriac, stocate, mai mare decât cel din România- declarații ale lui Virgil Popescu. De unde, dacă Gazprom-ul redusese la 25% volumul livrărilor de gaze. Şi nu cred că era un cadou al lui, pentru invitații la nunta fiicei sale, veniți din Austria. E prea mult, chiar şi pentru servilul domn Popescu. Nu e atât de îndrăzneț. Ne-a dovedit-o în multe ocazii.

Restanțele să fie executat silit, potrivit legislației în vigoare, neîndeplinirea clauzelor din contractele de privatizare semnate, dacă nu permit rezilierea de drept a obiectului contractului, să fie aplicate toate clauzele de penalități, prevăzute pentru nerespectarea menținerii în funcțiune a unităților luate în primire, și a investițiilor care erau necesare pentru modernizare sau/și retehnologizare. Dacă au dispărut, compensarea cu justa valoare a părții române pentru pierdere, inclusiv daune interese, dacă nu poate fi reconstituită investiția românească predată.

Anchetă urgentă pe închiderea unităților din Petrom, care au avut consecințe nefaste asupra Oltchim, dacă nu au existat toate avizele părții române, întocmirea documentelor necesare pentru înaintarea în justiție sau activarea clauzelor penalizatoare, în cazul în care acestea există, referitoare la speță.

Este greu de justificat veto-ul dat de ministrul federal austriac de interne, susținut necondiționat de cancelarul federal al Austriei. Ce nu înțeleg, este cum naiba, așa “negociatori”europeni, urmași ai imperiului austro-ungar, care a rezistat ceva timp, n-au reușit să configureze argumente palpabile, care să reziste la orice analiză a partenerilor din UE sau a colegilor din PPE. Poate că n-au avut de unde să le găsească, și asta e o notă bună pentru Ministerul nostru de Interne. Dar e o palmă dată dreptei din UE, care ne-a arătat cât valorează apartenența la PPE.

Din declarațiile care le-am putut vedea eu, nu s-a înțeles nimic care să fie tratat ca dovadă concretă, că, din cei 75 de mii de migranți, o bună parte, zice cancelarul, au venit prin România.

Sigur, dl. cancelar o fi făcut cursurile de politică externă, la seral sau fără frecvență - cred și eu, doar a fost ministru de interne, s-a ocupat de interior. Cu externele,… nu chiar așa de simplu. Arunci piatra și lași fraierii să încerce s-o scoată, nici măcar nu le spui lacul unde ai aruncat-o. Păcat, era în plin avânt, ca președinte de partid. S-a terminat. Nu cred că va mai fi frecventabil. Va vedea în ianuarie deja, la localele din sud. Asta nu ne interesează, deloc. Respect, demnitate, coeziune, sunt termeni care, probabil, nu fac parte din vocabularul domniei sale. Și atunci, nu ai cu cine să discuți. Bine că măcar acum, i-au văzut adevărata față şi austriecii - vezi media lor.

Nici un export de material lemnos să nu mai fie permis, în condițiile de criză provocată de diversele fenomene, război, crize economice, etc., guvernul, prin corpul de control al premierului sau altă entitate, cu putere de decizie și acțiune, să verifice, din 2010 încoace, toate operațiunile efectuate de companiile străine sau mixte în acest domeniu. Să terminăm cu această scurgere de venit național, când nivelul de trai al cetățenilor din această țară nu poate fi ridicat, din lipsa resurselor financiare colectate la Bugetul de Stat. În paralel, ar fi indicat, ca nivelul și cuantumul amenzilor pentru infracțiuni din sectorul forestier, din energie (inclusiv specula) să fie sancționate exemplar, încât, după ce este un caz procesat și amendat, să simtă toate “neamurile lui” ce i s-a întâmplat. Așa poate fi anihilată orice tentativă ulterioară de eludare sau încălcare a legii, nu cu procese nesfârșite, care țin ocupate instanțele, ani de zile, după care, ori se prescriu faptele, ori se casează dosarul, dar niciodată nu câștigă nimic statul din asta. Și salariații din justiție sunt plătiți regește, tocmai ca să nu fie tentați, în exercitarea atribuțiilor lor. Cu ce rezultate? Vedeți recuperările de sume din procesele răsunătoare, din ultimii ani, și veți trage singuri concluziile.

“Sancționarea”individuală a companiilor mixte cu participare austriacă, este un alt praf în ochi aruncat de politicieni, cetățenilor supărați, pe bună dreptate, de atitudinea cancelarului austriac.

Nu cu sume mărunte, sensibilizezi un partener necivilizat, trebuiesc retalieri importante, încât să zdruncine, un pic sau mai mult, PIB-ul Austriei, nu mărunțiș, care, culmea, poate diminua și rezultatele financiare, și așa slabe, ale colectării locale de venituri la Bugetul de Stat. Și asta se poate face numai la nivel de autorități guvernamentale, care trebuie să pună osul la treabă, nu să doarmă în bocanci, așteptând Revelionul sau Paștele. Salariile au ştiut să le mărească. Aţi auzit ceva din partea A.A.A.S. privind măcar o dare se seamă a stadiului asocierilor din contractele internaţionale, dacă nu şi măsuri de recuperare a restanţelor ce se cuvin parţii române. Nu există. Şi atunci, la ce foloseşte unitatea asta? Doar la sinecuri acordate subiectiv, după care, din somn nu-i bine să-i deranjezi, că fac bătăi la inimă.

Au transpirat deja motivele pentru care Croația a intrat înaintea noastră în Schengen, sper că s-a înțeles că purtatul mănușilor, când vine vorba de urmași ai unor foste imperii, e ca și cum ți-ai lasa portofelul pe masă, într-un loc rău famat. Interesul național nu se ridică și/sau păstrează cu fente verbale sau zâmbete protocolare, ci cu fermităţi de genul celor arătate de Croația, cu ocazia vizitei cancelarului austriac și bavarez la Zagreb. Nu cred că asta e modelul de politică care ar trebui să prevaleze în relațiile dintre membrii UE, dar, din păcate, pentru unii, nu e suficient să le spui că sunt necivilizati, trebuie să le arăți și bata ascunsă sub haina, să înțeleagă că nu-i merge.

Și într-adevăr, politica externă românească, cred și eu, ar trebui să se schimbe radical, să fie adaptată la acest secol și împrejurărilor, care ne tot încearcă, nu să stea închisă în turnul de fildeș dat de convențiile diplomatice, și să numere zilele până la pensie. Sunt tare curios ce va face Preşedintele nostru, joi, la Consiliul European. El este coordonatorul politicii externe a statului.

Și mai trebuie schimbat ceva. Din acest moment, orice încercare de eludare a respectării clauzelor acceptate din contractele semnate, să fie exemplar pedepsită, indiferent de cine este persoana care încalcă legea. Fermitatea și verticalitatea să prevaleze în relațiile cu toți partenerii, pentru că numai așa capeți respectul, pe care am sperat în data de 8 decembrie, că îl avem din partea tuturor partenerilor UE.

Sperăm, în continuare, ca și demnitarii din Austria, să înțeleagă ce fel de oameni suntem. Și să mai înțeleagă că, datorită istoriei prin care am stat la porțile de intrare în Europa, atâția ani, împotriva a atâtor popoare, care au venit să jefuiască așezările noastre, am căpătat dârzenia care ne-a făcut de temut, când, cu conducători vizionari și pregătiți, am făcut unirea așezărilor cu populație românească, i-am pus la punct pe turci in 1877, am ajuns și la Budapesta, când a fost nevoie de noi, în 1918 (episodul Bela Kun), dar n-am fost un popor războinic. Ne-am apărat pământul nostru și neamul.

Sunt ferm convins că poporul austriac știe toate aceste lucruri, rămâne ca și guvernanții lor, după ce vor primi răspunsurile de la guvernul nostru, pe măsura faptelor lor, să-și reconsidere atitudinea și după repunerea în legalitate a tuturor aspectelor economice între cele două state, cu compensările sau penalitățile aferente contractelor cu probleme, plătite, nu amânate, vezi cazul datoriei Băncii BCR-locuințe, cu rezilierile de contract aplicate, așa cum prevăd clauzele contractuale, dacă este cazul, să revenim la o stare mai bună a economiei ţării, secată de atâtea găuri, date de cei care ar fi trebuit s-o administreze. Şi apoi, reprezentanţii austrieci să-și ceară scuze pentru tratamentul inadecvat, acordat românilor. Atât îmi doresc de la guvernanții mei. Dacă pot.

