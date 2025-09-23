Selecționerul Austriei e în spital, înaintea meciului cu România din campania pentru CM 2026

Selecționerul naționalei de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, va trebui să rămână în spital câteva zile din cauza unei accidentări la gleznă, a anunțat marți agenția austriacă de știri APA, citând Federația Austriacă de Fotbal (OFB), conform DPA.

Din cauza situației, Rangnick nu va putea anunța personal luni lotul primei reprezentative pentru viitoarele meciuri de calificare la Cupa Mondială 2026. Locul său va fi preluat temporar de secundul Lars Kornetka.

Cu toate acestea, se așteaptă ca Rangnick să revină pe banca tehnică pe 6 octombrie, când echipa va intra în cantonament.

Rangnick se recuperează după o problemă gravă la gleznă, care a necesitat mai multe intervenții chirurgicale în ultimele luni. Operația inițială a fost una reușită, dar ulterior a apărut o infecție în zona afectată, fiind necesară reinternarea în spital.

În următoarea rundă a preliminariilor pentru CM 2026, Austria va înfrunta San Marino pe 9 octombrie, și România pe 12 octombrie. Până acum, austriecii au câștigat toate cele patru meciuri și sunt pe locul doi în Grupa H, la egalitate cu liderul Bosnia-Herțegovina, 12 puncte.

Doar primul loc asigură calificarea directă la turneul final de anul viitor din Statele Unite, Mexic și Canada.

În urmă cu două săptămâni, Rangnick a folosit o bicicletă electrică pentru a se deplasa între banca de rezerve, vestiare și zonele media la meciul cu Bosnia-Herțegovina, de la Zenica.

Tehnicianul de 67 de ani a găsit astfel cel mai ușor mijloc de a acoperi distanța, atrăgând zâmbete în timp ce traversa terenul de joc cu bicicleta electrică. Rangnick tocmai semnase un contract de sponsorizare cu un producător de biciclete.

''Distanța ar fi fost prea mare și mi-ar fi luat prea mult timp'', a declarat atunci fostul antrenor al echipelor RB Leipzig și Hoffenheim.

Ultima Cupă Mondială la care a participat Austria a fost cea din 1998.

Așa cum se știe, naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Austriei cu scorul de 2-1 pe Ernst-Happel-Stadion din Viena, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, pe 7 iunie.

