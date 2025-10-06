Persoană cu autism, despre afirmațiile lui George Simion la adresa lui Nicușor Dan: „Este jalnic. Folosește o condiție medicală ca pe o jignire”

George Simion l-a numit din nou pe Nicușor Dan „autist”, la doar câteva luni după ce folosise același termen într-un context similar. Dacă prima dată liderul AUR s-a scuzat spunând că ar fi fost o neînțelegere de exprimare, acum devine evident că nu este vorba despre o greșeală, ci despre o practică voită de a folosi o condiție medicală ca pe o insultă. Dincolo de disputa politică, acest tip de limbaj este jignitor, discriminatoriu și profund dăunător pentru persoanele cu autism și pentru familiile lor, care se confruntă deja cu numeroase forme de stigmatizare și excludere în societate.

Când un politician de rang înalt folosește autismul ca sinonim pentru ceva negativ, el transmite indirect un mesaj de dispreț și rușine față de o întreagă comunitate de oameni care trăiesc cu această condiție. Astfel de etichetări nu sunt simple „scăpări”, ci contribuie la perpetuarea prejudecăților și la marginalizarea persoanelor neurodivergente, care luptă zilnic pentru acceptare, incluziune și respect.

Simion nu este, din păcate, singurul politician român care a utilizat termenul „autist” în sens peiorativ, pentru a-și ataca adversarii. În ultimii ani, astfel de derapaje au fost prezente constant în discursul public, de la prim-miniștri până la aleși locali, în contexte care nu aveau nicio legătură cu problematica reală a autismului.

Fenomenul este alarmant și relevă nivelul scăzut de empatie și de cunoaștere pe care mulți reprezentanți ai clasei politice îl au față de cetățenii cu dizabilități. Organizațiile care reprezintă persoanele cu autism atrag atenția, de ani buni, asupra acestui tip de discurs jignitor și cer sancționarea celor care îl folosesc.

Ads

Theo Panainte, una dintre persoanele care au pus bazele proiectului Neurodivers, a explicat, într-un dialog cu Ziare.com, ce înseamnă un astfel de limbaj pentru o persoană realmente afectată, punctând faptul că niciun cadru public al polemicii politice nu justifică etichetările care marginalizează persoane și grupuri deja vulnerabile.

„La George Simion nu este vorba de o greșeală”

Declarațiile recente ale liderului politic George Simion, care a făcut referire la președintele Nicușor Dan folosind termenul „autist”, au stârnit reacții puternice din partea comunității persoanelor cu dizabilități. „La George Simion nu este vorba de o greșeală. Dacă atunci când l-a făcut prima dată autist pe Nicușor Dan acum câteva luni s-a scuzat spunând că a vrut de fapt să spună cu totul altceva, acum arată de fapt evidentul, și anume, că a vrut să folosească o condiție medicală, cât mai rea posibil în ochii lui, pe post de jignire”, afirmă Theo Panainte, de la proiectul Neurodivers, persoană cu autism, pentru Ziare.com.

Ads

„Oamenii tip George Simion nu sunt dornici în primul rând să asculte comunitatea de oameni cu dizabilități”

Aceasta subliniază că astfel de afirmații nu sunt doar nepotrivite, ci reprezintă acte deliberate de discriminare. „Este jalnic și, ca persoană cu autism, personal consider că oamenii tip George Simion nu sunt dornici în primul rând să asculte comunitatea de oameni cu dizabilități când le spunem că astfel de acte sunt total nepotrivite și acte deliberate de discriminare la adresa noastră, oamenilor care chiar trăiesc cu autism”, a mărturisit Theo Panainte.

„Nu poți folosi condiții medicale pentru a-ți susține mesajul politic”

Reprezentanta comunității neurodivergente îndeamnă publicul să reacționeze atunci când observă astfel de derapaje.

„Îndemnăm toți oamenii care observă astfel de situații discriminatorii să facă plângere la CNCD, deoarece doar așa vor învăța oamenii gen Simion, cu timpul, că nu poți folosi condiții medicale, inexistente de asemenea în cazul lui Nicușor Dan, pentru a-ți susține mesajul politic”, a mai spus Theo Panainte, fondatoare Neurodivers, pentru Ziare.com.

Ads